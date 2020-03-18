РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска оштрафовали двоих водителей за нарушения правил перевозки детей в автомобилях, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 18 марта, отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда сотрудниками ОГИБДД проверено 35 автомашин, выявлено два водителя, нарушивших требования к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. В отношении нарушителей вынесены административные санкции в виде штрафа», - говорится в сообщении.

Аварии всегда происходят неожиданно, а для здоровья и жизни детей даже незначительное ДТП, либо резкое торможение опасны.