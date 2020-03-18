РИАМО - 18 мар. С первого дня возникновения угрозы распространения коронавируса скорая помощь в столице работает в режиме повышенной готовности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специализированный call-центр создали на базе службы столичной скорой помощи с целью уточнения местонахождения людей, у которых есть вероятность заражения коронавирусом, например, после возвращения из стран с высоким приростом заболеваемости, и, если будет необходимо, с целью забора биоматериала для анализа на COVID-19.

«Медицинская бригада всегда направляется на вызов в случае необходимости забора биоматериала для проведения анализа на коронавирус. В зависимости от состояния пациента (здоров или имеются признаки респираторной вирусной инфекции) к нему может быть направлена либо бригада скорой медицинской помощи, либо специальная бригада фтизиатров», — сказал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой помощи имени А.С. Пучкова Владимир Филимонов.

Там же был создан оперативный аналитический штаб, чтобы проводить мониторинг собранной информации. Сотрудники штаба выявляют и отрабатывают возможные контакты лиц, у которых высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из-за распространения заболевания в Москве были изменены алгоритмы работы диспетчеров. Теперь пациенту с симптомами ОРВИ обязательно задается вопрос о посещении в последнее время стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу, также уделяется особое внимание пожилым людям с симптомами ОРВИ.

У московской скорой помощи имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты — маски-респираторы, одноразовые перчатки и очки, комбинезоны различных модификаций.

После того, как производится транспортировка каждого пациента, что не зависит от наличия у него признаков инфекционного заболевания, проводится дезинфекция салона автомобиля скорой помощи и воздуха с использованием бактерицидных облучателей.

Если перевозится пациент с симптомами вирусной инфекции в стационары, то автомобиль проходит дополнительно полную санитарную обработку на территории инфекционных больниц.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения.

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