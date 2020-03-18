РИАМО - 18 мар. В Москве выявили 31 новый случай заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Всего за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции у граждан РФ.
«Из них 31 случай - в Москве, один - в Томской области и один - в Новосибирской области», — отмечается в материале.
Все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции Covid-2019.
Госпитализированные пациенты находятся на лечении в инфекционных боксах, их результаты подтверждены в установленном порядке.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекции.
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