РИАМО - 18 мар. В Москве выявили 31 новый случай заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Всего за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции у граждан РФ.

«Из них 31 случай - в Москве, один - в Томской области и один - в Новосибирской области», — отмечается в материале.

Все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции Covid-2019.

Госпитализированные пациенты находятся на лечении в инфекционных боксах, их результаты подтверждены в установленном порядке.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекции.

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