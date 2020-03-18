РИАМО - 18 мар. В связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 работодателям рекоментуется перевести сотрудников на удаленную работу, особенно это касается женщин, дети которых в ближайшие недели не будут ходить в школу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве уже ввели ряд ограничений в связи с пандемией, в том числе на проведение досуговых, спортивных и других массовых мероприятий.

«В сложившихся обстоятельствах обращаюсь с просьбой ко всем работодателям города Москвы последовать их примеру и, по возможности, перевести часть ваших работников на работу из дома», - написал Собянин в личном блоге.

Мэр призвал работодателей делиться своим опытом организации удаленной работы. Прислать копии приказов, методические рекомендации, пресс-релизы и прочие материалы можно на электронную почту stayhome@mos.ru. В письме необходимо обязательно указать номер телефона для связи с вами.

«Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru/stayhome», - отметил Собянин.

По его словам, этой стадии желательно добиться перехода на удаленную работу 15-30% офисных работников. Со своей стороны он пообещал поручить департаментам столичного правительства проработать возможность перехода на дистанционную работу организаций и предприятий разных отраслей.

Также Собянин напомнил, что удаленная работа — это выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы, а не вынужденный отпуск за свой счет.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 147 случаев.

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