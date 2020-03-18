РИАМО - 18 мар. Забеги «Апрель», кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пес» в Москве из-за распространения коронавируса перенесли с апреля на июнь и октябрь, сообщается на сайте «Бегового сообщества».

«В этот непростой сезон вы пропускаете соревнования, к которым так долго готовились, а мы терпим колоссальные убытки из-за отмен. Тем не менее, мы верим, что это необходимо для безопасности участников, зрителей, волонтеров и сотрудников», - отмечается в материале.

Забег «Апрель» с 5 апреля переносится на 28 июня 2020 года. Кросс «Быстрый пес» переносится с 18 апреля на 3 октября 2020, а кросс «Лисья гора» с 19 апреля на 4 октября.

Если кому-то из участников не подходит новая дата, то он может вернуть регистрационный взнос. Подробную инструкцию для отмены вышлют на электронную почту.

Забег «Апрель» пройдет вокруг олимпийского комплекса «Лужники», дистанция – 5 километров. Кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора» будут проходить в парке «Битцевский лес», протяженность маршрутов – 2-8 километров.

В столице отменены все культурно-массовые мероприятия до 10 апреля из-за коронавируса, с 5 марта введен режим повышенной готовности.

Вспышка коронавируса Covid-2019 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 198 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 7,5 тысячи заболевших, выздоровели почти 82 тысячи пациентов. В России зарегистрировано 114 случаев заболевания, 5 человек выздоровело, смертельных случаев не зафиксировано.

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