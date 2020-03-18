РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Команда бейсболистов спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из подмосковной Балашихи стала победителем в групповом этапе игр за Кубок АНО «РусСтар», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда одержала победу над всеми соперниками по группе: СШОР «Москвич» (2:0), СШОР №42 (11:1) и «Гладиаторы» ФСО «Юность Москвы» (6:1). В полуфинале подмосковные спортсмены одолели команду «Олимпия» (5:0), а в финале бейсболисты «Метеора» расправились с «Кардиналами» ФСО «Юность Москвы» (2:1).

«Прежде всего, хочу поздравить бейсболистов из Балашихи с победой. Они показали высокое мастерство игры и оказались непобедимыми на протяжении всего Кубка «РусСтар», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что несмотря на то, что бейсбол не может сравниться в популярности в регионе с футболом, хоккеем и другими известными видами спорта, у него есть свой круг почитателей, желающих развить свои навыки, и в Подмосковье у них есть такая возможность.

Игры за Кубок АНО «РусСтар» по бейсболу прошли с 14 по 16 марта на «РусСтар-Арене» стадиона «Конструктор» в Москве. За трофей боролись спортсмены в возрасте 13-15 лет из 12 команд, представляющие Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.