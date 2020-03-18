РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В нынешнем году около 180 детей из малообеспеченных семей Подольска отдохнут в одном из оздоровительных лагерей Республики Крым, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В 2014 году в Крыму и Севастополе был проведен общенародный референдум, по итогам которого 18 марта был подписан договор о вхождении в состав РФ двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

«Юные подольчане из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно за счет средств субсидии Московской области бесплатно отдыхают в детском оздоровительном лагере Gagarin, расположенном в городе Евпатория Республики Крым. Так, в 2018 году в лагере побывали 190 детей из городского округа Подольск, в 2019 году - 189, а в 2020 году планируется отдых 180 детей», говорится в сообщении.