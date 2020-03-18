РИАМО - 18 мар. Сближение Сатурна, Юпитера и Марса с Луной произойдет 18 и 19 марта, это астрономическое явление жители столицы смогут увидеть при ясной погоде, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

Парад планет — астрономическое явление, при котором некоторое количество планет оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере. Если это четыре планеты — это малый парад планет, если шесть, то большой.

«Строго говоря, нас ожидает парад планет «в миниатюре», так как всего три планеты участвуют в этом событии, четвертый участник — Луна», — отмечается в материале.

Лучше всего парад планет будет виден жителям южных широт России, но в условиях ясной погоды его смогут наблюдать и москвичи.