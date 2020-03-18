РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мар. До конца текущего года в городском округе Щелково проведут порядка 29 километров новых линий наружного освещения на 19 участках дорог регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В первую очередь линии освещения будут проводиться на потенциально-опасных участках дорог», - говорится в сообщении.

Новые линии освещения появятся на улице Заводская от амбулаторной городской больницы №2 до поворота на улицу Чкаловская, на дороге «Щелково – Фряново» от Щелковского шоссе до поворота на деревню Серково, у поселка Литвиново, в деревнях Каблуково, Протасово, Огуднево, на участке Душоново-Малые Петрищи-Костыши и Мосальское-Горбуны, также в поселке Фряново на улицах Молодежная, Интернациональная, Советская и в деревне Новопареево. Светлее станет на дороге «Фряново – Рязанцы – Хлепетово» в деревнях Еремино, Хлепетово и селе Рязанцы.

На дороге «Жигалово – Загорянка – Оболдино» освещение появится на участке от улицы Серковской до поворота на улицу Лесная в деревне Супонево, на дороге «М-8 Холмогоры – Ивантеевка – Щелково» в деревне Байбаки и до железнодорожного переезда у станции Ивантеевка, а также на повороте между улицами Талсинская и Фрунзе в Щелкове.

Новые линии проведут на дороге «Осеево – Никифорово – Медвежьи Озера» в деревне Соколово и на подъезде к деревне Орловка, а также от Монинского шоссе вдоль СНТ «Здоровье-1», «Осеево» и «Сосновка».

До 31 марта на портале «Добродел» будет продолжено голосование за строительство линий наружного освещения вдоль дорог регионального значения в 2021 году. Оставить свой голос можно по ссылке.