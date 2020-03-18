РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 мар. В подмосковных Котельниках в строящемся корпусе ЖК «Белая Дача» продолжается монтаж внутренних инженерных систем и остекление, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Сотрудниками отдела строительства и архитектуры Котельников проведена еженедельная проверка хода завершения строительства проблемного объекта - корпуса №17А в ЖК «Белая Дача». На объекте находятся более 130 человек различных специальностей.

«Полностью завершены монолитны работы жилого дома. Продолжаются работы по кирпичной кладке, монтажу внутренних инженерных систем, остеклению. Ведутся работы по усилению подземной части. Приступили к прокладке наружных инженерных сетей в дворовой части объекта», - говорится в сообщении.