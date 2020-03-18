РИАМО - 18 мар. Популярный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ закрыт на карантин со среды на фоне распространения коронавирусной инфекции Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

На время закрытия работа над новыми частями макета продолжатся. Информация об открытии будет опубликована позже.

«Не секрет, что за годы своей работы павильон «Макет Москвы» стал одной из самых популярных достопримечательностей, как у горожан, так и у гостей столицы. Только в этом месяце его посетили более 11 тысяч человек. Макет закрыт на карантин, поскольку в Москве проводятся профилактические мероприятия, включающие, в том числе, запрет на работу учреждений с массовым пребыванием людей», - отметил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

На ВДНХ отменяют все массовые мероприятия, а также закрывают музеи, выставки, образовательные и культурные центры, предприятия общепита и учреждения досуга, которые рассчитаны на прием 50 и более посетителей. При этом территория выставки, в том числе парк «Останкино», спортплощадки, а также ряд объектов и предприятий общественного питания, останутся открытыми.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения. В РФ зафиксировано 114 случаев.

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