РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ивана Кононова с 95-летним юбилеем, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Иван Иосифоич, поздравляю вас с 95-летним юбилеем! Желаю вам крепкого здоровья, счастья. Думаю, что мы навестим вас и в столетний юбилей», - сказал Ружицкий.

Он подарил юбиляру подарки от администрации Люберец и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Также Ружицкий от имени президента Российской Федерации Владимира Путина вручил ветерану медаль, посвященную 75-летию Победы.

Иван Кононов на фронт попал в 1943 году, служил в войсках связи, Победу встретил в Прибалтике. После войны работал в сельском хозяйстве в Курской области.

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