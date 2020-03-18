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Александр Манзюк
Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - самый масштабный транспортный проект в Московской области. Скоростная бессветофорная трасса общей протяженностью почти 530 км пройдет в 50 километрах от МКАД и разгрузит радиальные магистрали.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Официальный старт строительства ЦКАД состоялся 26 августа 2014 года, до 2020 года планируется сдать четыре из пяти пусковых комплексов.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Четвертый этап надвижки пролетов ЦКАД-3 над трассой М-11 начнется в пятницу, 20 марта, таким образом ЦКАД-3 полностью пересечет М-11.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
После завершения надвижки, примерно одну-две недели будут опускать «пролетное положение» на опорные части.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
А после завершения монолитных работ приступят к установке деформационных швов, займутся гидроизоляцией и положат асфальтобетон.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
В каждом направлении по каждому путепроводу будет две полосы.
Александр Манзюк
Также будет полоса, предназначенная для съезда на М-11.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Окончание работ по пролетным строениям запланировано во втором квартале 2020 года.
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РИАМО
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Александр Манзюк
В третьем квартале планируется закончить монолитные работы.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
А в четвертом квартале 2020 года планируется полностью завершить транспортную развязку.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Проезд по ЦКАД будет в основном платным, за исключение ряда участков. Максимальная разрешенная скорость на ЦКАД составит 150 км/ч.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
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