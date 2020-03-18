Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) - самый масштабный транспортный проект в Московской области. Скоростная бессветофорная трасса общей протяженностью почти 530 км пройдет в 50 километрах от МКАД и разгрузит радиальные магистрали.