РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал жителей округа не заниматься массовой скупкой товаров в магазинах, сообщается в Instagram-аккаунте главы.

«Уважаемые мытищинцы, обращаюсь к вам с просьбой не поддаваться панике! Многие блогеры сейчас размещают на своих ресурсах информацию о скупке таких товаров как макароны, гречка, сахар, рис, консервы, вплоть до туалетной бумаги. Устраивают челледжи. Такие методы провоцируют увеличение потребительского спроса. В условиях всеобщей истерии любые слухи только усложняют проблему, а не способствуют ее решению. Не надо поддаваться этому ажиотажу и сметать товары с полок магазинов!» - написал Азаров.

Он отметил, что ситуация под контролем и продовольственного запаса в Мытищах, в целом в Подмосковье, достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Также глава добавил, что специалисты управления потребительского рынка администрации городского округа Мытищи ежедневно осуществляют мониторинг.