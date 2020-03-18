РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мар. Сотрудники Росгвардии задержали женщину, пытавшуюся вынести из гипермаркета в микрорайоне Богородский в Щелкове порядка 90 продуктовых товаров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«После того, как на пульт Щелковского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета, расположенного в микрорайоне Богородский, туда выехала группа задержания. В торговом зале охранники магазина остановили женщину с сумкой неоплаченного товара. Сотрудники Росгвардии задержали ее», - говорится в сообщении.

Задержанной оказалась 39-летняя ранее не судимая местная жительница. Злоумышленница попыталась пронести через кассовую зону продукты, но была замечена камерами видеонаблюдения. В сумке оказалась разнообразная алкогольная продукция и продукты питания. Всего около 90 позиций.

Женщина была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.