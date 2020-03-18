РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В связи с аварийной ситуацией дома на улице Мечты в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедова в среду остались без холодной воды, сообщается на официальной странице территориального отдела микрорайона Белые Столбы в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители микрорайона Белые Столбы, улица Мечты! 18 марта 2020 года с 13:30 до 16:00 будет отключено ХВС в связи с аварийной ситуацией. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно в аварийной службе Домодедовского водоканала по телефонам: 8(496)792-41-94, 8(496)79-3-44-30.