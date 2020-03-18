РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино ввел ограничения на посещение пациентов и объявил карантин из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«В целях безопасности ваших новорожденных малышей, жен и вас самих на посещение Балашихинского родильного дома введены ограничительные меры. Убедительная просьба всех сопровождающих оставаться за территорией родильного дома. Посещение родственников пациенток в платных палатах так же ограничено до завершения карантинного режима», - говорится в сообщении.

Партнерские роды в медучреждении также отменены. Сотрудники родильного дома попросили всех отнестись к этому с пониманием и напомнили о мерах предосторожности.

«Не посещайте места с большим количеством людей. Постарайтесь максимально ограничить передвижения на общественном транспорте. При возможности работайте на дому. При симптомах гриппа и ОРВИ вызывайте врача на дом. Соблюдайте правила гигиены и как можно чаще мойте руки», - добавляется в сообщении.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек. Принимаются всевозможные меры по профилактике коронавирусной инфекции.

Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано 114 случаев.

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