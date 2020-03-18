РИАМО - 18 мар. Транспорт и спецтехнику, которые будут использоваться на строительстве инфекционного центра в новой Москве, выделят специальным знаком в виде зеленого треугольника, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что это позволит выделить грузовики в транспортном потоке и ускорить реализацию проекта, так как такие машины получат преимущество во время движения.

«Строительство инфекционного центра в новой Москве ведется очень высокими темпами. Мы нацелены на максимально быстрое возведение этого объекта. Сейчас принимается ряд мер, которые позволят этого добиться. Весь автотранспорт и спецтехнику промаркируют специальным знаком – зеленым треугольником, который будет крепиться на борт и под лобовое стекло», - сказал Бочкарев.

Бочкарев добавил, что особенно в приоритете будут самосвалы, которые сейчас вывозят грунт и подвозят щебень. оперативное строительство центра требует бесперебойного снабжения материалами, а в будущем — медицинским оборудованием.

На данный момент в стройке задействовано порядка 500 машин, в дальнейшем число техники увеличится.

«Просьба к участникам автомобильного движения обращать внимание на машины со знаком зеленого треугольника на бортах и по возможности уступать им дорогу. В конечном итоге речь идет о здоровье людей», – отметил Бочкарев.

Возведение инфекционного центра должны завершить в течение месяца.

Во всех странах мира было выявлено более 199 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России зафиксировано 114 заболевших.

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