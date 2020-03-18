РИАМО - 18 мар. Автомобилистов в Московской области призывают быть предельно внимательными на дорогах из-за сильного ветра в среду, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В Подмосковье из-за усиления ветра до 20 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«В течение дня в среду ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду. На территории Подмосковья без осадков, температура до +7 градусов. В четверг в некоторых районах возможен небольшой дождь», - говорится в сообщении.

Также автомобилистов просят не парковать автотранспорт рядом с деревьями и рекламными конструкциями, соблюдать ПДД.

Пешеходам следует быть аккуратными, не стоять под рекламными щитами и шаткими конструкциями.