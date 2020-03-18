РИАМО - 18 мар. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 17-летнего подростка на пожаре, произошедшем в квартире в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Пожар вспыхнул в квартире 17 марта. В этот момент в доме находились 19-летняя девушка и двое ее детей в возрасте трех и четырех лет. Им удалось спастись, а ее 17-летнему брату выбраться не удалось.

«В городском округе Электростали возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего по неосторожности смерть подростка», - говорится в сообщении.

Пострадавшая девушка с детьми госпитализированы в городскую больницу, с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным эксперта, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем.