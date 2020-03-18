В Москве и Подмосковье введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. В зоне повышенного риска — люди, вернувшиеся из ряда зарубежных стран или контактировавшие с ними.

Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют чаще и тщательнее мыть руки, избегать прикосновений к поверхностям в общественных местах, не трогать лицо и надевать медицинскую маску в транспорте.

Подробнее о симптомах коронавируса, мерах профилактики, а также о том, как правильно носить маску, смотрите в видеоролике РИАМО.

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