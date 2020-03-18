РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. В Домодедове 24 марта проведут комплексную техническую проверку систем оповещения населения, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«24 марта 2020 года в период с 11:00 до 13:00 будет проведена комплексная техническая проверка Региональной системы оповещения населения Московской области и Комплексной системы экстренного оповещения населения Московской области», - говорится в сообщении.

В ходе проверки произведут включение электросирен в режимах непрерывного звучания и изменяющейся тональности. Также на канале Домодедовского муниципального телевидения передадут речевые сообщения.