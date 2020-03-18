РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 18 мар. Детский хоспис в селе Константиново подмосковного Домодедова посетил наследник династии Романовых – князь Георгий Михайлович Романов, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Московский областной хоспис в селе Константиново посетил наследник династии Романовых, князь Георгий Михайлович – основатель Российского императорского фонда исследований раковых заболеваний», – говорится в сообщении.

Фонд оказывал содействие в строительстве первого Российского детского хосписа в Санкт-Петербурге и в реконструкции усадьбы для детского хосписа в Домодедове.

«Одно из направлений фонда – поддержка социальных инициатив неравнодушных людей. Сохраняя традицию поощрения таких людей, глава Российского императорского дома (Мария Владимировна Романова – ред.) представила к императорскому ордену главного врача хосписа Андрея Ишутина», – отмечается в сообщении.

Награду вручил основатель детских хосписов в Санкт-Петербурге и в Домодедове протоиерей Александр Ткаченко.

Детский хоспис в Домодедове открылся в конце августа 2019 года. Он стал вторым государственным стационарным учреждением детской паллиативной помощи в России после СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)», действующего в Санкт-Петербурге с 2010 года.