РИАМО - 18 мар. Лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий предложил поставить памятник писателю Эдуарду Лимонову и назвать улицу или сквер в его честь, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На «Фрунзенской» <…> улицу или сквер нужно назвать именем Лимонова», - сказал Троицкий.

Он предложил поручить работу над памятником Зурабу Церетели, который может отлить его по эскизам русских художников.

Писатель и поэт Эдуард Лимонов умер 17 марта на 77 году жизни. Он был писателем, поэтом, публицистом и политическим оппозиционером. Возглавлял партию «Другая Россия», сотрудничал с изданиями «Известия» и «Советская Россия»

Лимонов стал известным после выпуска книги «Это я - Эдичка», роман перевели на 15 языков.