РИАМО - 18 мар. Прием граждан не состоится 24 и 31 марта в комитете лесного хозяйства Московской области из-за угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении регионального ведомства.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области приказом председателя комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова прием граждан в комитете отменен», - говорится в сообщении.

Обращения в комитет лесного хозяйства региона можно отправить через форму обратной связи или по электронной почте (mosoblkomles@mosreg.ru).

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Жителям, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по Covid-2019, нужно самоизолироваться на две недели.

Во всех странах мира было выявлено более 198 тысяч случаев заражения. В России зафиксировано 114 заболевших.

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