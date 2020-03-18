РИАМО - 18 мар. В Московской области управляющие организации будут ежедневно отчитываться о проведении дезинфекционной обработки подъездов в специальном мобильном приложении, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

«С 23 марта работы по дезинфекции мест общего пользования будут контролироваться с помощью внедренного Госжилинспекцией региона мобильного приложения ЕГИС ОКНД. УК будут получать задания на проведение работ. Их завершение необходимо будет зафиксировать, загрузив фотоотчет в приложение», - говорится в сообщении.

Такая мера позволит решить задачу контроля за противовирусными мероприятиями в многоквартирных домах.

С 16 марта все УК приступили к ежедневной комплексной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах. Соответствующее решение принято правительством Московской области в связи с введением режима повышенной готовности для борьбы с распространением коронавируса.

Согласно рекомендации Роспотребнадзора, дезинфекция мест общего пользования осуществляется спирто- или хлорсодержащими средствами.

При этом жители не должны платить за дезинфекцию подъездов. Все работы проводятся в рамках средств на содержание общего имущества в МКД.

Всего в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Во всем мире заразились более 185 тысяч человек, умерли из-за болезни около 8 тысяч человек, выздоровели - свыше 80 тысяч.

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