РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Выставка картин художника Евгения Кольченко «Весна в Крыму» открылась в историко-художественном музее городского округа Мытищи в среду, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

На экспозиции представлены работы художника-монументалиста, уроженца Республики Крым, скульптора и графика Евгения Кольченко.

«У нас уже четвертый раз проходит выставка с названием «Весна в Крыму». В этом году она небольшая, состоит всего лишь из трех работ - «Маяк», «Южный город. Вид с балкона» и «Весна в Крыму». Эта выставка очень значимая как для музея, так и для города. На ней представлены работы художника Кольченко, чьим именем названа художественная школа, которая пользуется большой популярностью в городе. Глядя на работы Кольченко, мы начинаем понимать, насколько это был светлый человек, насколько теплой была у него душа и доброе отношение к этому миру», - сказала хранитель Мытищинского историко-художественного музея Надежда Козловская.

В 2014 году дочь Кольченко передала Мытищинскому историко-художественному музею более 100 живописных и графических работ. Три работы, представленные на выставке, были созданы в 70-е годы прошлого века.

Музей располагается по адресу: улица Мира, дом №4. Телефон для справок: 8(495)586-52-98. Выставка продлится до 27 апреля, вход на нее осуществляется по билетам музея.