В связи с распространением коронавирусной инфекции в разных странах, в аэропортах Москвы усилено медицинское наблюдение за пассажирами. Измерение температуры тела проводится у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах Москвы.

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Термометрия происходит в три этапа. Сначала сотрудники Роспотребнадзора измеряют температуру на борту самолета рейсов, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, потом в зоне пограничного контроля, а следующим этапом - в зоне таможенного контроля.