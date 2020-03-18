В связи с распространением коронавирусной инфекции в разных странах, в аэропортах Москвы усилено медицинское наблюдение за пассажирами. Измерение температуры тела проводится у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах Москвы.
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Термометрия происходит в три этапа. Сначала сотрудники Роспотребнадзора измеряют температуру на борту самолета рейсов, прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, потом в зоне пограничного контроля, а следующим этапом - в зоне таможенного контроля.
Медики отслеживают температуру у пассажиров, если у кого-то она повышенная, то с прибывшим работает медперсонал.
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