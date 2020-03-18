РИАМО - 18 мар. Проведение общероссийского референдума по поправкам в Конституцию при необходимости могут перенести на более поздний срок, сообщила на заседании в среду председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на 22 апреля.

«Вчера президентом был подписан указ, была назначена дата голосования на 22 апреля, вчера состоялась моя встреча с президентом. Самое главное, приоритет — здоровье, безопасность наших людей. Он не мог подписать закон без даты <...>, но дата 22 апреля позволит совершать действия, которые мы обязаны совершать. Но это не значит, что голосование пройдет именно 22 апреля. Если ситуация на 22 апреля будет такова, что для здоровья граждан проводить голосование будет недопустимо, оно будет перенесено на другие сроки», — сказала Памфилова.

Она отметила, что ЦИК должен быть готов провести референдум в обозначенную президентом дату, также необходимо подготовиться к возможному переносу голосования.

Кроме того, Памфилова коснулась темы фейковой информации о новой коронавирусной инфекции.

«В ближайшее время у нас заработает рубрика «Полный бред», и мы будем заносить туда всех, кто лжет и пытается дезинформировать людей», — заключила Памфилова.

Новый тип коронавируса Covid-2019 начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 198 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 114 заболевших.

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