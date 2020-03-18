РИАМО - 18 мар. Четвертый этап надвижки пролетов ЦКАД-3 над трассой М-11 начнется в пятницу, 20 марта, таким образом ЦКАД-3 полностью пересечет М-11, сообщил в среду журналистам руководитель производства по искусственным сооружением ДСК «Автобан» Абдулкерим Нарчаев.
Он отметил, что работы ведутся по сборке полетного строения правого направления. Левое направление уже надвинуто.
Он добавил, что после завершения надвижки, примерно одну-две недели будут опускать «пролетное положение» на опорные части. А после завершения монолитных работ приступят к установке деформационных швов, займутся гидроизоляцией и положат асфальтобетон.
В свою очередь руководитель проекта ЦКАД-3 и ЦКАД-5 госкомпании «Автодор» Расул Базаев добавил, что в каждом направлении по каждому путепроводу будет две полосы. Также будет полоса, предназначенная для съезда на М-11.
Окончание работ по пролетным строениям запланировано во втором квартале 2020 года. В третьем квартале планируется закончить монолитные работы. А в четвертом квартале 2020 года планируется полностью завершить транспортную развязку.
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