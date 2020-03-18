РИАМО - 18 мар. Четвертый этап надвижки пролетов ЦКАД-3 над трассой М-11 начнется в пятницу, 20 марта, таким образом ЦКАД-3 полностью пересечет М-11, сообщил в среду журналистам руководитель производства по искусственным сооружением ДСК «Автобан» Абдулкерим Нарчаев.

Он отметил, что работы ведутся по сборке полетного строения правого направления. Левое направление уже надвинуто.

«Мы уже пересекли центр М-11, дошли до центра дороги. Четвертым этапом мы полностью пересечем М-11. Пятый этап у нас будет завершающим», — сказал Нарчаев.

Он добавил, что после завершения надвижки, примерно одну-две недели будут опускать «пролетное положение» на опорные части. А после завершения монолитных работ приступят к установке деформационных швов, займутся гидроизоляцией и положат асфальтобетон.

В свою очередь руководитель проекта ЦКАД-3 и ЦКАД-5 госкомпании «Автодор» Расул Базаев добавил, что в каждом направлении по каждому путепроводу будет две полосы. Также будет полоса, предназначенная для съезда на М-11.

Окончание работ по пролетным строениям запланировано во втором квартале 2020 года. В третьем квартале планируется закончить монолитные работы. А в четвертом квартале 2020 года планируется полностью завершить транспортную развязку.