РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Инспекторы Минэкологии Подмосковья ликвидируют несанкционированные водосбросы в реку Петрицу в Подольске, обследование проведут в марте, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора в марте проведут обследование реки Петрицы в пределах Подольска. В обследовании примут участие члены рабочей группы, созданной при администрации округа.

«В результате обследования будет проведена инвентаризация всех незаконных водовыпусков и их тампонирование. Также администрацией совместно с Минэкологии будет определен комплекс мероприятий по реабилитации реки. Оздоровление Петрицы улучшит условия жизни почти 60 тысяч людей, живущих в поселениях округа, по которым она проходит», - говорится в сообщении.

Ранее рабочая группа провела рейд вдоль русла Петрицы на участке от деревни Большое Толбино до места впадения в реку Мочу. В результате было установлено, что река подвергается сильному антропогенному воздействию и деградирует. Русло захламлено мусором, берега поросли кустарником, водоток затруднен. Выявлены 7 водосбросов, происхождение которых предстоит установить. Петрицу пересекают 9 инженерных сооружений. В прибрежной зоне нарезаны неузаконенные земельные участки под огороды, имеются признаки самозахвата земель и ограничения свободного доступа к реке. Повсеместно имеются навалы бытового мусора.