РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. На трассе М-7 «Волга» на территории подмосковной Балашихи ограничено движение транспорта в связи с началом активной стадии капитального ремонта дороги от автостанции «Южная» до поворота на ВНИИПО, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».

Капремонт автодороги с 23 по 26 километр проводится в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения ее пропускной способности на отрезке от автостанции «Южная» до поворота на ВНИИПО. По результатам капремонта участок трассы будет доведен до технической IБ категории.

«На участке федеральной дороги М-7 «Волга» с 23 по 26 километр в Балашихе началась активная стадия капитального ремонта. До сентября 2020 года здесь вводятся ограничения движения. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом ограничений движения», – говорится в сообщении.

С 16 марта до 20 мая проезжая часть сужена до двух полос в сторону Москвы. С 15 апреля до 20 июня до двух полос сузят проезжую часть в сторону области, а с 20 июня в ночное время запланированы работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия с введением локальных ограничений. Днем движение будет идти по шести полосам (по три в каждую сторону). Максимальная скорость движения на участке – 50 километров в час.

Как добавляется в материале, на 2,5 километрах заменят изношенную дорожную одежду, построят систему водоотвода и укрепят обочины. Специалисты выполнят переустройство городских коммуникаций, которые вынесут из полосы отвода дороги.

На участке будет 6-8 полос движения шириной 3,75 метра каждая. На съездах и выездах с трассы обустроят переходно-скоростные полосы. Встречные потоки транспорта разделит барьерное ограждение, движение организуют без левых поворотов. Для комфортного проезда в темное время суток смонтируют 2,5 км линий электроосвещения.

«Предусмотрены мероприятия по экологической безопасности – вдоль жилой застройки установят 2,5 километра современных шумозащитных экранов общей площадью 9252 квадратных метра. Кроме того, дорожники капитально отремонтируют подземный пешеходный переход на 24 километре трассы, а также обустроят территорию возле надземных переходов, расположенных на 25 и 26 километрах», – заключается в сообщении.