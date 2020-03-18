РИАМО - 18 мар. Через горячую линию Московской области по коронавирусу со среды можно узнать всю нужную информацию о работе школ и дистанционном обучении, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«С сегодняшнего дня, позвонив на горячую линию по коронавирусу в Подмосковье, можно получить консультацию по работе образовательных учреждений. Горячая линия по коронавирусу 8-800-550-50-30», - сказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

С 21 марта в регионе закрываются школы. Ученики не будут их посещать, обучатся продолжат дистанционно. Также колледжи и вузы с 21 марта переходят на свободное посещение.

Родителям подмосковных дошкольников порекомендовали не приводить малышей в детские сады. Если нет возможности оставить ребенка дома, то его примут а образовательном учреждении, так как все воспитатели работают.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Жителям, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по Covid-2019, нужно самоизолироваться на две недели.

Во всех странах мира было выявлено более 198 тысяч случаев заражения. В России зафиксировано 114 заболевших.

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