РИАМО - 18 мар. Председателем Московской городской избирательной комиссии стал Юрий Ермолов, ранее он был заместителем председателя столичной избирательной комиссии, решение в среду поддержали в ЦИК России, передает корреспондент РИАМО.

«Есть предложение на должность председателя Московской городской избирательной комиссии Юрия Алексеевича Ермолова (утвердить - ред.). <…> Кандидатура является оптимальной», — сказал заместитель председатель ЦИК России Николай Булаев в ходе заседания.

Он отметил, что Ермолов имеет ряд высоких государственных наград. Также в ходе заседания на должность председателя Мосгоризбиркома был предложен Игорь Михеев.

Бывший глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов ранее покинул пост по состоянию здоровья.

«Валентин Павлович Горбунов остается членом комиссии, но он болен довольно серьезно, мы хотим пожелать ему выздоровления. <…> Хотела бы предупредить возможные комментарии. Да, у нас были серьезные претензии во время выборов летом. Все замечания, которые были, на ЦИКе высказывались, <…> но выборы в Москве были одни из самых прозрачных и современных, в этом огромный его (Горбунова - ред.) вклад. <…> Я поддерживаю эту (Ермолова - ред.) кандидатуру», — заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Кандидатуру поддержали единогласно.