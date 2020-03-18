РИАМО - 18 мар. Центр организации дорожного движения правительства Москвы советует автомобилистам, попавших в мелкое ДТП, воспользоваться оформлением европротокола, это поможет сократить время оформления аварии и не позволит усугубить дорожную ситуацию, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «ЦОДД».

Специально для таких случаев разработана информационная листовка-инструкция, в которой подробно расписан порядок действий для самостоятельного оформления ДТП.

«Ежедневно на столичных дорогах происходят сотни мелких аварий, зачастую из-за невнимательности водителей. Каждая мелкая авария в городе напрямую влияет на общую загруженность дорог в городе и на локальный затор в месте аварии. Поэтому важно напомнить автомобилистам о возможности использования европротокола», - говорится в сообщении.

Напомним, что ежедневно служба Дорожного патруля ЦОДД в ходе патрулирования города помогает водителям заполнять европротокол. В среднем каждый день сотрудники оформляют порядка 30 европротоколов на дорогах столицы.