РИАМО - 18 мар. Жители Подмосковья, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой без признаков вирусной инфекции, могут получить электронный больничный без похода в поликлинику, позвонив на телефон горячей линии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Вы и проживающие с вами можете оформить электронный больничный лист, просто позвонив по телефону горячей линии по коронавирусу в Подмосковье: 8 (800) 550 50 30. Посещать больницу или поликлинику не надо», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 14-й день на дом прибудет медицинский работник, который проведет осмотр и закроет больничный. Больше информации об электронном листке нетрудоспособности можно найти в личном кабинете Фонда социального страхования.

В Москве и Московской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса Сovid-2019. Власти Подмосковья запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек.

По последним данным, во всех странах мира зафиксировано почти 199 тысяч случаев заражения коронавирусом. Около 8 тысяч инфицированных скончались, порядка 82 тысяч вылечились. В России зафиксировано 114 случаев заболевания.

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