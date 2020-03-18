РИАМО - 18 мар. Скелетированные останки человека нашли после сноса старого деревянного дома в деревне Лысково подмосковных Мытищ, по данному факту назначена проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Находку обнаружили 17 марта под досками здания. Останки предположительно принадлежат мужчине. Смерть наступила примерно семь лет назад.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности человека, выясняются обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.