РИАМО - 18 мар. Восемь участников из Подмосковья стали финалистами конкурса «Лидеры России - 2020» в специализациях «Наука» и «Финансы и технологии», а один из них вышел в суперфинал, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия — страна возможностей».

В полуфинале специализации «Наука» приняли участие 214 конкурсантов из 52 регионов России.

«От Московской области три человека стали финалистами специализации «Наука»: Илья Бозо (Новоивановское), ООО «Гистографт»; Николай Кукшинов (Реутов), ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова», МГТУ имени Н.Э. Баумана; Антон Шашкин (Раменское), ФГУП «ЦАГИ», — говорится в сообщении.

В полуфинале конкурса по специализации «Финансы и технологии» приняли участие 198 участников из 47 регионов России.

Пять человек от Подмосковья стали финалистами специализации «Финансы и технологии». Среди них — Антон Гамолин (Дубна), ООО «Либерти»; Матвей Зык (Красногорск), АО «Банк жилищного финансирования»; Денис Разин (Мытищи), ООО «Селдон ПРО»; Антон Саган (Красногорск), ООО «Юнилевер Русь»; Станислав Абрамов (Красноармейск), АО «Рено Россия».

Гамолин стал победителем специализации и вышел в суперфинал конкурса «Лидеры России».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. На конкурс управленцев поступило свыше 233 заявок из всех регионов России и 68 стран мира.

Основными целями конкурса являются выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.