РИАМО - 18 мар. На электронный аукцион выставили помещения общей площадью 951 квадратный метр, которые расположены в доме-книжке на улице Новый Арбат в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

«Предложения аренды или продажи отдельных помещений в составе домов-книжек на городских торгах встречаются не часто. С 2014 года через аукционы были арендованы восемь таких лотов общей площадью почти 160 квадратных метров», - отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что новый лот, который выставили на торги, имеет свободное назначение, а значит, может заинтересовать бизнесменов.

Помещения находятся в подвале здания по адресу: улица Новый Арбат, дом 21.

Руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что начальная цена – 78,8 тысячи рублей за квадратный метр. По данной стоимости одним лотом выставлены сразу несколько помещений, которые подготовлены для эксплуатации. В них есть необходимые инженерные коммуникации.

Заявки на участие в торгах принимают до 22 апреля, аукцион пройдет 30 апреля.