РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Более 1,1 миллиарда рублей потратят на капитальный ремонт 91 многоквартирного дома в Подольске в нынешнем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Подольск включен 91 многоквартирный дом. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда выделено более 1,1 миллиарда рублей, в том числе более 407 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 56 многоквартирных домах, более 167 миллионов рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в 19 домах», - говорится в сообщении.

На ремонт фасада в 60 домах потратят более 456 миллионов рублей, а на замену лифтового оборудования в 8 домах будет направлено более 55 миллионов рублей.

В программу капитального ремонта 2019 года в Подольске было включено свыше 120 домов по общестроительным работам и более 20 домов по замене лифтов.

«На 2019 год (в Московской области, - ред.) было запланировано капитально отремонтировать более 2,6 тысяч домов. План 2019 года выполнен полностью. На 2020 год в Подмосковье запланирован ремонт более 1,6 тысяч домов. На эти цели выделено более 13 миллиардов рублей», - сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов в Московской области на 2020 год жители могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте Фонда (http://fkr-mosreg.ru/).