РИАМО - 18 мар. В Москве у платформы Новогиреево реализуют проект по развитию железнодорожной инфраструктуры, для этого ОАО «РЖД» передадут шесть земельных участков, расположенных между улицами Кетчерская и Фрязевская, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) уже согласилась с предоставлением участков в аренду ОАО «РЖД».

«Площадь земельных участков, которые будут переданы, ОАО «РЖД» в аренду, составляет 0,246 гектара», - рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Все участки свободны от капитальной застройки.