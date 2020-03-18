РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Сотрудники ГИБДД Люберец выявили 12 водителей с незначительной суммой долга, которые не оплатили вовремя штрафы за нарушение ПДД, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями Люберецкого РОСП УФССП России по Московской области провели рейд «Должник», направленный на проверку исполнения водителями обязанностей в части своевременной уплаты штрафов за нарушение ПДД, а также налогов и сборов.

«За несколько часов работы было проверено 56 автовладельцев, выявлено 12 должников с незначительной суммой долга, которым были вручены требования о явке к судебному приставу-исполнителю. В отношении одного должника составлен акт описи имущества на сумму 56 тысяч рублей в счет погашения долга по налогам и сборам», - говорится в сообщении.

Узнать о наличии задолженностей, в том числе за нарушение ПДД, можно на сайте госуслуг или www.gibdd.ru. При оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном нарушении действует скидка в размере 50%.