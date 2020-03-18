РИАМО - 18 мар. Минэкологии Подмосковья подготовило проект паспорта памятника природы областного значения «Никольская лесная дача», проектируемая особо охраняемая природная территория (ООПТ) общей площадью 1041 гектара находится в городском округе Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Территория расположена между поселком Клюквенный, деревнями Воря-Богородское и Алексеевка 2-я, СНТ «Фаза», селом Петровское, СНТ «Озерный» и детским лагерем «Искра».

«Никольская лесная дача с XVIII века является образцом научного лесоводства. В 1768 году она была генерально межевана землемером секунд-майором Травиным. Первая посадка леса на территории Никольской лесной дачи произведена в 1846 году. Посаженные тогда сосны сохранились до сих пор», — отмечается в материале.

При обследовании территории проектируемого памятника биологи выявили местообитания 79 видов позвоночных животных, относящихся к 18 отрядам пяти классов, в том числе пять видов рыб, пять видов амфибий, два вида рептилий, 49 видов птиц и 18 видов млекопитающих, в том числе рептилия веретеница ломкая, внесенная в Красную книгу Московской области.

В ООПТ также обитают краснокнижные бабочки — павлиний глаз, перламутровка северная, переливница большая, и три вида охраняемых растений. Объектом особой охраны является также колония сизых чаек на озере Черное (Большое) и участки старовозрастных лесных насаждений.

Сегодня памятник природы включает уникальные и ценные в экологическом, научном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения, нуждающиеся в особой охране для сохранения их естественного состояния.

Проект режима особой охраны подразумевает запреты на любую хозяйственную деятельность, которая способна нанести ущерб ценным экосистемам и неорганизованный туризм. Исключением является прокладка экотроп, которую необходимо согласовывать с Минэкологии.