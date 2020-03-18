В связи с распространением коронавируса в Москве и Подмосковье до 10 апреля запретили все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Многие театры, музеи и кинотеатры ушли на карантин, школы и вузы – на домашнее обучение, прилетевшие из-за границы – в самоизоляцию, а сотрудники московских офисов – на удаленную работу. Обозреватель РИАМО нашла занятия, которые помогут развлечься, не выходя из дома.

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Сходить в виртуальный музей

Закрытие музеев по всему миру – еще не повод отказаться от их посещения. Погулять по Пушкинскому музею, Лувру, Галерее Уффици, Эрмитажу, а также крупным подмосковным музеям можно в интернете.

В онлайн-галерее Лувра можно увидеть 35 работ, в том числе «Мону Лизу» Леонардо да Винчи, «Кружевницу» Яна Вермеера, скульптуру Венеры Милосской и другие.

Во флорентийскую Галерею Уффици можно заглянуть через Google Arts& Culture, чтобы увидеть и «Рождение Венеры» Боттичелли, и «Медузу» Караваджо, и «Поклонение волхвов» да Винчи и другие работы без толп туристов.

В виртуальном туре Пушкинского музея можно посмотреть всю основную экспозицию главного здания – полотна Дега, Моне, Писсаро, Ренуара, Ван Гога, Шагала и других мастеров. Предусмотрена навигация по этажам.

Из зарубежных музеев также доступны онлайн музей Прадо в Мадриде, музей Орсе в Париже и другие.

Прогуляться онлайн можно и по петербургскому Эрмитажу. Для удобства виртуальных посетителей коллекцию можно смотреть по эпохам, темам и рубрикам. Кроме того, можно рассматривать картины крупным планом. Если и этого покажется мало, то стоит посмотреть пятичасовой фильм – кинопутешествие по Эрмитажу, которое на днях представили Apple: это 45 залов и 588 шедевров, снятых на Iphone 11 pro.

Также доступны виртуальные туры в Музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная поляна», Государственный музей-заповедник Сергея Есенина. Не остались в стороне и крупные музеи Московской области – МВК «Новый Иерусалим», где недавно прошла выставка Шагала, историко-художественный музей в Серпухове, который искусствоведы называют «Малой Третьяковкой» за богатую коллекцию произведений русского и западноевропейского искусства, а также музей-заповедник А.С. Пушкина в Вяземах. Экскурсии по экспозициям в онлайн-формате со звуковым сопровождением проводятся на туристическом портале региона.

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Посмотреть спектакли и концерты в смартфоне

Новый формат онлайн-концертов в мобильном телефоне или планшете под названием Stay анонсировало петербургское PR-агентство Doing Great. Любой желающий артист должен подготовить полноценный концерт и оставить заявку на сайте проекта. Билеты планируют сделать платным – около 300 рублей. Выступление в таком формате поможет начинающим артистам заявить о себе, а тем, кто на карантине – скрасить досуг.

Кроме того, Мариинский театр в Санкт-Петербурге частично переносит спектакли. Зрителяй на удаленке они предлагают посмотреть онлайн-трансляции балетов и концертов. За расписанием можно следить на сайте или в социальных сетях.

Группа «Би-2» 20 марта решила устроить бесплатный онлайн-концерт, о чем сообщила на своей странице в «Инстаграме». Дело в том, что из-за пандемии коронавируса Леве и Шуре пришлось перенести тур по Сибири на май, а по Европе – на осень. За информацией о трансляции концерта лучше всего следить в соцсетях группы.

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Бесплатно пройти онлайн-курсы

Возможно, единственный плюс коронавируса – возможность усовершенствовать свои навыки. Тем более, бесплатную подписку на курсы открыли Санкт-Петербургский госуниверситет, Coursera, Arzamas и другие платформы.

Например, образовательная платформа Coursera открыла доступ к 3800 курсам для университетов мира, который будет действовать до 31 июля. Также Санкт-Петербургский государственный университет с 17 марта открыл бесплатный доступ к своим курсам. Из ближайших, готовящихся к запуску: «Язык эффективной коммуникации», «Искусство продаж», «Стартап: как вырасти в успешный бизнес» и прочие.

Стоит зайти на Arzamas, где по промокоду КАРАНТИН до 15 апреля можно бесплатно подписаться на все курсы. Например, подкаст «Зачем я это увидел?» от искусствоведа Ильи Доронченкова и редактора Кирилла Головастикова о самых громких выставках в Москве и в мире, а также курсы «Что мы знаем об Антихристе» и «Как читать любимые книги по-новому».

Для айтишников портал Geek¬Brains открыл доступ к курсам по направлениям: программирование, маркетинг, дизайн и управление, среди которых — основы баз данных, основы продакт-менеджмента, тренды и целеполагание в дизайне, продвижение «ВКонтакте» и другие. Зарегистрироваться нужно до конца марта.

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Смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах

Об узниках карантина позаботились и российские онлайн-кинотеатры. В частности, Okko с 16 марта предлагает всем, кто отсиживается дома, получить пакет подписок «Оптимум» бесплатно на 14 дней. Для этого нужно установить бот Okkobro в Telegram. Онлайн-кинотеатр Ivi предлагает новым подписчикам подключиться за 1 рубль. Успеть воспользоваться акцией нужно до конца месяца. Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к своему контенту. Этому же примеру последовали КиноПоиск HD и онлайн-сервис more.tv. Воспользоваться услугой этих кинотеатров можно до конца апреля.

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Выпить в онлайн-баре

Еще один способ развлечься придумали питерские креативщики из проекта shishki.collective. Они запустили онлайн-бар в поддержку движения #StayTheFuckHome для всех, кто отсиживается дома. Пока в виртуальном баре всего две комнаты-видеочата, которые рассчитаны на 14 человек, но в ближайшее время количество комнат планируют расширить. Как рассказывают бывалые посетители, выпивать там никто не хочет, а вот поговорить «за жизнь» всегда готовы. Возможно, это как раз то, что нужно на карантине.

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