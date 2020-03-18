Продуктовый ажиотаж начался не сегодня – с тех пор, как стали известны случаи заражения коронавирусом в России, жители Московского региона начали закупаться едой. В списке – крупы, консервы, подсолнечное масло, мясо и хлеб. Вместе с продуктами наибольший спрос коснулся туалетной бумаги, гелей-антисептиков и антибактериальных салфеток. Корреспондент РИАМО выяснила у москвичей и жителей Подмосковья, зачем они опустошают полки магазинов.

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Как будто выходной

Я еду в гипермаркет «Глобус», который находится в городском округе Красногорск. Каждые полчаса от станции Павшино ходит бесплатная маршрутка до магазина. На остановке нет очереди, и несколько человек заходят в маршрутку вместе со мной. Мы лихо доезжаем до места назначения без пробок: 10 минут, и мы практически у «Глобуса».

На улице почти весенняя погода, яркое голубое небо, и кажется, что нет никакого коронавируса и связанного с этим всеобщего напряжения. Но меня сразу настораживает переполненная парковка в этот будний день. Сейчас только 16:30, и до конца рабочего дня еще несколько часов.

Внутри гипермаркета тоже неожиданно много людей – обычно столько бывает в выходные. В торговом зале покупатели беспокойно движутся, сталкиваясь тележками. Ресторан «Глобус» за моей спиной тоже переполнен.

Прояснить ситуацию я сразу же решаю у охранника. Он подтверждает мои догадки и говорит, что у нас в стране все наоборот: «Сейчас у нас будто выходной: когда нужно сидеть дома во время эпидемии, наши люди массово выезжают в магазины, чтобы купить еду. Мне уже сказали, что в отделе с крупами нет гречки».

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Недорогие жидкости

Перед тем, как проверить, действительно ли закончилась гречка, я решаю пройтись по всему магазину, чтобы понять, какие еще продукты скупают обеспокоенные жители.

Моя экскурсия по магазину начинается с алкогольного отдела. На первый взгляд, все как обычно. Полки полны, ассортимент большой. Но затем оказывается, что дорогой алкоголь просто никто не берет. А вот водка с ценой от 250 до 700 рублей исчезла с полок. То же самое касается недорогого рома (до 1 000 рублей) и вина (до 700 рублей).

Полки с обычной питьевой водой тоже пустуют: недорогую воду – 25 рублей за литр – берут особенно охотно. Некоторые покупатели грузят в тележки несколько упаковок воды или большие пятилитровые бутылки. Не обходят стороной и дешевую минеральную воду – тоже в хозяйстве пригодится.

У нас в крови любовь к чаю, а с недавних пор и к кофе: в гипермаркете особенно популярны большие фасовки. На полках остаются последние большие пачки кофе со скидкой. Недорогой чай по 300-400 рублей исчез. Обычно с чаем и кофе хорошо идут конфеты, но соседний отдел с конфетами полон. Конфеты по 400-500 рублей сейчас непопулярны, а вот пастила за 80 рублей уже практически съедена.

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Мясо и хлеб

Недоумение вызывают полки с хлебом: его нет совсем. Соседние полки с пекарней «Глобуса» полны, но там цены на хлеб выше, чем на пустующих полках. 16 рублей против 60 рублей – в сегодняшней напряженной ситуации ясно, чему будет отдано предпочтение.

Рядом расположился мясной отдел, где тоже наблюдаются опустевшие полки. Дешевое мясо и колбасы раскуплены. Я застаю сотрудника гипермаркета, который привозит новую порцию мяса, чтобы ее разложить на пустующий холодильник. На мой вопрос о том, есть ли у магазина мясные запасы, он отвечает, что пока мяса много: «Это уже моя третья выкладка продукции за сегодня».

Сотрудника удивляет только то, что люди скупают все: «Зачем они это делают? Зачем смели мясо? Правда, что человек – стадное животное».

Из уст того, кто работает с мясом, это звучит совсем грустно.

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Эпицентр покупок

В овощном и фруктовом отделе уже чувствуется суета. Из корзинок исчезла недорогая зелень по 40 рублей, но фруктов и овощей по-прежнему достаточно. Причина суеты становятся понятна – рядом расположен отдел с крупами, приправами и консервами.

Это настоящий эпицентр всего гипермаркета: здесь тележки набираются до краев, люди спорят и ссорятся, а сотрудники магазина практически не отходят, периодически пополняя запасы макарон и крупы. Полки с крупами почти пусты, и люди набирают товар, разложенный в упаковках в проходе. Тут есть рис, несколько видов макарон и разные крупы.

Я ловлю в этой суматохе скромного парня с наполненной крупами тележкой и спрашиваю: «Зачем?» Григорий рассказывает мне, что он из многодетной семьи, их пять человек, и они переживают, что продукты просто закончатся в один момент. «Понимаете, мы живем в центре Москвы, и там уже много чего нет. Специально приехали сюда, чтобы купить крупы и консервы».

С консервами ситуация похожая: на полках нет тушеной свинины и говядины. Со шпротами ситуация чуть лучше, но дешевых почти не осталось, как и разных овощей в банках. Я помогаю пожилому мужчине достать пять банок паштета. И его, конечно, тоже спрашиваю о том, зачем он все скупает.

Судя по его задору, ситуация с вирусом не кажется ему серьезной, но он переживает, что некому будет ходить за покупками в случае карантина. Его жена умерла, и мужчина живет один. Он жалуется мне, что сейчас некоторые недобросовестные кассиры пробивают одну банку консервов как две, видя этот ажиотаж. Когда дедушка с этим столкнулся, то пожаловался администрации, и ему пообещали «бизнес-ланч в ресторане «Глобус».

Из-за таких ситуаций многие покупатели пользуются сканером, с помощью которого можно делать покупки самостоятельно, без участия кассира. Удобно, что на сканере высвечивается цена продуктов, и люди могут заранее понять, какая сумма ждет их в зоне оплаты.

Добродушная женщина с полной тележкой разных круп, муки, молока и подсолнечного масла говорит мне, что закупается на «всякий случай». «Пусть будет, все пригодится!».

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Закупки без фанатизма

Алла из Красногорска приехала в «Глобус» за продуктами, но не для сбора стратегического запаса.

«Да, у меня закончились макароны, но я не буду покупать 10 пачек, чтобы потом все это выбросить. Люди, очнитесь, в Красногорске нет проблем с продуктами!» – призывает покупательница.

Она говорит, что узнала в «Пятерочке» из разговора кассиров, что за один день люди сделали месячную выручку магазину.

У Нины из Москвы другое мнение: «Вы знаете, мой отец военный, и у каждого военнослужащего должен быть «тревожный чемодан». Там лежит тушенка, фонарик, карта, свечка. На всякий случай, а вдруг что. Папа сказал – надо закупиться, значит, надо! И зря смеетесь. В Опалихе уже пустые магазины. Мы взяли тушенки, кильку в томате, фасоль, скумбрию. И у нас собака еще, ей тоже еда нужна».

Вика приехала в магазин вместе с мужем еще в семь утра. Они пополняют свои продуктовые запасы раз в неделю в «Глобусе» или в магазинах около дома.

«Сейчас есть некое беспокойство, и информационная паника этому виной. Мы все купили в два раза больше, чем обычно, но без фанатизма. Купили рыбу, мясо, много овощей, немного крупы и макарон. Если я не ем тушенку свиную, то не буду ее есть ни при каких обстоятельствах», – делится покупательница.

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Туалетная бумага

Такого важного предмета, как туалетная бумага, тоже практически нет на полках. Остались лишь бумажные полотенца. Сотрудники магазина комментариев давать не хотят, отправляя к стойке информации. Меня интересуют два вопроса – на сколько хватит продуктовых запасов и куда делась вся бумага.

У информационной стойки мне сообщают, что в магазине все хорошо с запасом продуктов, их хватит надолго. Отсутствие же некоторых товаров на полках объясняют перебоями с выкладкой товара из-за большого спроса.

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