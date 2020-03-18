РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. Сдача единого госэкзамена в досрочный период переносится в подмосковной Балашихе на основной период, сообщается на официальном сайте управления по образованию администрации муниципалитета.

«Управление по образованию администрации городского округа Балашиха на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.03.2020 №01-101/10-01 и в условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сообщает о переносе сроков проведения ЕГЭ для лиц, заявившихся на участие в досрочном периоде, на основной период: с 25 мая по 29 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Подмосковные власти запретили проводить в регионе мероприятия с численностью участников более 50 человек.

Во всех странах мира было выявлено порядка 199 тысяч случаев заражения коронавирусом. В России зафиксировано 114 случаев.