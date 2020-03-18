РИАМО - 18 мар. В магазинах Подмосковья пустые полки появляются из-за того, что сотрудники торговых точек не успевают выкладывать товар, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В последние дни спрос на крупы, макароны, туалетную бумагу недорогих марок повысился, поэтому полки в магазинах выглядят пустыми.

«Из-за повышенного спроса товары не успевают оказаться на полке. Возник временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой», - отмечается в материале.

Сотрудники магазина не успевают ходить на склады, брать паллеты, привозить, распаковать и выкладывать товары до того, как их разберут с полок покупатели. Время занимает и привоз товара из логистического центра.

Ажиотаж на продукты сравним с новогодним, поэтому магазины региона пытаются оптимизировать процессы доставки и выкладки. Закрываться магазины не планируют, запасов на складах достаточно, чтобы обеспечить все нужды даже с учетом высокого спроса.

Перед тем как ситуация с коронавирусом стала развиваться, торговые сети и предприятия торговли запаслись дополнительным объемом товаров.

Министерство контролирует поставщиков и производителей. Ведомство не рекомендует делать большие запасы, потому что у всех продуктов есть срок годности и они могут испортиться до того, как их употребят в пищу.

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