РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Сотрудники соцзащиты Подольска проверят наличие оборудованных парковок для инвалидов у учреждений здравоохранения и культуры в рамках месячника «Парковочные места для инвалидов», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Накануне Дня борьбы за права людей с ограниченными возможностями с 1 апреля по 1 мая в округе будет проходить традиционный месячник «Парковочные места для инвалидов». В рамках месячника сотрудниками Подольского управления социальной защиты населения будут проводиться проверки оборудованных парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к учреждениям здравоохранения, культуры, спорта, образования, предприятий бытового обслуживания, торговли, многоквартирных жилых домов», - сказал начальник Подольского управления соцзащиты населения Николай Шестаков.

Также в рамках мероприятия пройдут совместные рейды с отделом ГИБДД по проверке законности использования парковочных мест для инвалидов.

Международный день борьбы за права инвалидов отмечается 5 мая. В 1992 году в этот день люди с ограниченными возможностями из 17 европейских стран провели день борьбы за соблюдение прав инвалидов и исключение случаев дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.