РИАМО - 18 мар. В рамках системы «Безопасный город» в Москве в течение года будет установлено еще 9 тысяч камер видеонаблюдения, благодаря этой системе раскрыто более 4 тысяч преступлений, сообщил начальник Главного управления МВД РФ по столице Олег Баранов.

«В рамках «Безопасного города», мы отрабатываем его с департаментом региональной безопасности. Если мне память не изменяет, то в этом году планируется установка более 9 тысяч камер видеонаблюдения дополнительно», - сказал Баранов на заседании Мосгордумы.

Он добавил, что на данный момент в системе «Безопасный город» зарегистрировано около 178 тысяч камер.

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