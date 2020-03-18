РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мар. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство нового корпуса школы №11 имени Г.С. Титова в микрорайоне Чкаловский подмосковного Щелкова, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Строительство начнется во втором квартале 2020 года, срок окончания - 2021 год. Будущая школа рассчитана на 550 мест», - говорится в сообщении.

В трехэтажном здании будут располагаться учебные классы, общешкольные помещения, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты. На пришкольной территории пройдет комплексное озеленение. Школу оборудуют с учетом доступности для маломобильных групп населения.